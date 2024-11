La denuncia: parco in centro tra spaccio e degrado

Nel parco della ex fabbrica Cecchetti, pieno centro, da tempo esiste un problema di degrado legato al fatto che non mancano individui che in quella zona spacciano e delinquono, vedi l’ultimo caso dell’anziana, rapinata in quella zona mentre portava a spasso il cane da un uomo che ha anche sparato un colpo di pistola in aria per intimidirla.

Quell’area, che doveva essere il simbolo della rinascita urbanistica del centro cittadino (è stata progettata dal famoso architetto Vittorio Gregotti) è invece rimasta mai perfettamente connessa con la piazza e il corso. E continua ad essere teatro di episodi di degrado perché usato come toilette all’aperto e non si salva nemmeno l’asilo che sorge all’interno dei giardini.

E i cittadini protestano segnalando al sindaco che per scaricare la vescica arrivano a piedi e in macchina e che è un continuo via via giornaliero. "Ma – denunciano sui social – siamo al parco Cecchetti o al pisciatoio comunale?".