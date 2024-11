La disabilità non ferma Erika. La laurea è una sfida vinta

La 26enne Erika Merlonghi (nella foto) di Corridonia si è appena laureata all’Università di Siena in Scienze ambientali e naturali, discutendo una tesi sulla "Lepre europea e i suoi principali predatori", relatore il professor Francesco Ferretti. Aveva conseguito in precedenza la maturità a indirizzo biotecnologico all’istituto superiore Matteo Ricci di Macerata. L’obiettivo raggiunto ha un duplice valore, perché la ragazza ha dovuto fare i conti con i problemi dell’udito, che ha risolto con due impianti cocleari, dispositivi elettronici che permettono di sentire, ed è stata affiancata, fino all’ultimo anno delle superiori, da Donatella Del Medico, assistente alla comunicazione, una figura professionale altamente specializzata prevista dalla legge quadro del 1992 con la funzione di mediatore socio-educativo, per aiutare i soggetti con disabilità sensoriali o difficoltà comunicative.

In questo caso il traguardo da parte di Erika Merlonghi è stato brillantemente superato, non solo alle superiori, ma anche all’università. "Sono grata alla vita che mi ha fatto incontrare Erika – ha detto Donatella Del Medico – che ha saputo vincere le sfide che contano. Ho sempre ammirato il suo modo di affrontare la vita con incredibile determinazione".

Ennio Ercoli