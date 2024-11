La festa dell’albero nelle scuole. Piantati quattro nuovi ciliegi per l’evento dedicato alla natura

La festa dell’albero di Belforte ha visto protagonisti i circa 200 alunni di Belforte del Chienti, insieme a Comune, Coldiretti e azienda agricola Carassai. Al centro, la piantumazione di quattro alberi di ciliegio nei cortili delle rispettive strutture scolastiche, asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Quattro alberi che, destinati a crescere insieme ai ragazzi, rappresentano una lezione sul rispetto per la natura e l’importanza di prendersene cura. Questo il tema sottolineato dal vicesindaco Mariella Migliorelli, affiancata dalla consigliera Antonella Sciamanna. L’iniziativa è stata accompagnata da attività educative in aula. Erika Carassai , in rappresentanza dell’azienda di famiglia, ha preso spunto da Pinocchio per ricordare l’ispirazione di Collodi nella scrittura della celebre fiaba. In classe, il lavoro proseguirà grazie ad alcuni semi lasciati dall’azienda agricola che potranno stimolare gli studenti con dei veri e propri laboratori. Presenti anche Lorenzo Andreani, segretario di Coldiretti Tolentino, la collega di Campagna amica Macerata, Noemi Biagiola, e il direttore di Coldiretti Macerata, Giordano Nasini. Inoltre due carabinieri del nucleo forestale di Camerino hanno messo a dimora tre piantine nel cortile della secondaria: grazie a un qr code, sono state registrate nel progetto "Un albero per il futuro" e gli studenti potranno trovarne traccia nel sito web dedicato.