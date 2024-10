La Finanza al fianco dell’Avis: "Solidarietà verso i pazienti"

Avis provinciale e Guardia di Finanza unite per sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma nell’appuntamento "Insieme per la vita". All’appuntamento, molto sentito dalle Avis comunali le quali hanno partecipato all’iniziativa, hanno preso parte il consigliere Avis nazionale Massimo Lauri; Isabella Cantori, direttore del Centro trasfusionale di Macerata e Civitanova; l’assessore regionale Filippo Saltamartini, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il colonnello Ferdinando Mazzacuva e i militari-donatori della provincia di Macerata. Presente per Admo Macerata anche la presidente Eleonora Salvatori. "Il gesto compiuto dai finanzieri rappresenta un gesto di solidarietà nei confronti di tantissime pazienti, che ogni giorno, hanno bisogno di trasfusioni: alcuni di loro sono pazienti talassemici, leucemici o con altre forme oncologiche che richiedono scorte ininterrotte per vedersi garantire terapie e speranze di vita – commenta la presidente provinciale Avis, Morena Soverchia –. Questo gesto, oltre che ad essere un impegno morale, ancor prima è un dovere civico ed è fortemente sentito dai militari della Guardia di Finanza, i quali continuano a distinguersi per altruismo e profonda sensibilità umana, nel voler dare sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla disponibilità di sangue. Nelle tre giornate dedicate alla donazione nel corrente anno, si sono raccolti 20.700 millilitri di sangue intero e 9.100 millilitri di plasma; con sincera gratitudine, mi sento di dire un grazie a tutti i donatori del Comando provinciale e Reparti dipendenti della Guardia di Finanza di Macerata, perché il loro spirito di squadra contribuisce ogni giorno a diffondere il valore della solidarietà e della generosità donando un sorriso a chi soffre. In occasione dei 250 anni della fondazione della Guardia di Finanzia, l’Avis provinciale e le consorelle del territorio hanno voluto ringraziare personalmente i singoli militari del gesto che compiono, dedicando il loro tempo al prossimo".