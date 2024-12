La Form al Lauro Rossi. Ecco il benvenuto al 2025

Le musiche di Verdini, Puccini, Rossini e Johann Strauss jr daranno il benvenuto al nuovo anno nel concerto che la Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana terrà giovedì alle 21 al teatro Lauro Rossi. È il primo appuntamento della nuova stagione sinfonica, tracciata dal direttore artistico Francesco Di Rosa, targata Form dal titolo Musicattraverso, che prevede sei concerti in abbonamento e un family concert. Sul palco, assieme ai professori d’orchestra, salirà il soprano Hanying Tso-Petanaj, sotto la direzione di Stefano Romani, bacchetta con 35 anni di attività nei maggiori teatri italiani ed esteri, vincitore di concorsi nazionali e internazionali.

Il 2 gennaio al Lauro Rossi si omaggerà Johann Strauss, nel 200° anniversario della nascita, al quale è dedicata la seconda parte del live. Gli spettatori potranno ascoltare Ouverture del Waldmeister, Op. 468; Frühlingsstimme, Op. 410 per soprano e orchestra; Eljen a Magyar, Op. 332 (polka veloce); Annen Polka, Op. 117 per soprano e orchestra e chiusura con l’immancabile An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), Op. 314. Nella prima parte spazio alle sinfonie della grande opera italiana: si parte con il Nabucco di Giuseppe Verd a cui segue scena e aria di Lady Macbeth "Nel dì della vittoria – Vieni! T’affretta" del Macbeth; quindi l’Intermezzo di Manon Lescaut e l’aria di Turandot "In questa reggia" di Giacomo Puccini per chiudere questa prima parte con la sinfonia di Semiramide di Gioacchino Rossini. Abbonamenti per la stagione sinfonica e biglietti acquistabili in biglietteria oppure online su vivaticket.com. Info: www.filarmonicamarchigiana.com.