La formazione nel settore trasporti, chiuso il corso targato Confartigianato

Una continua formazione per Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo che, per il comparto Trasporti, ha confermato anche quest’anno il suo corso gratuito sul cronotachigrafo, autorizzato dal Ministero dei Trasporti e rivolto alle aziende e ai loro conducenti. Il corso, svoltosi nella sede di Confartigianato Macerata, ha visto una trentina di partecipanti e ha rilasciato un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite. "Quello sul cronotachigrafo è un corso che si conferma tema di rilievo per la categoria – sono state le parole di Paolo Zengarini, responsabile del settore Trasporti –; è importante avere una maggiore conoscenza di tali strumenti, per lavorare in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative vigenti. Continueremo a organizzare momenti come questi, con un occhio di riguardo alla formazione dei collaboratori".