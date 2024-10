La "Giornata del volontariato" è un successo

Buon successo per la seconda edizione della "Giornata del volontariato", andata in scena pochi giorni fa nel centro di Porto Recanati. Un’iniziativa ideata e promossa dalle organizzazioni no profit del posto, con il patrocinio del Comune.

In corso Matteotti erano presenti tutti gli stand delle associazioni locali che si dedicano al volontariato: Camminiamo Insieme, Aido, protezione civile, Caritas, Avis, Anni d’argento, Associazione tutela del diabetico, New Social Group, Porto Recanati Solidale, Amici di Kronberg, gli scout, Pro loco e la banda cittadina. "Una città senza volontariato è una città morta – ha detto il sindaco Andrea Michelini –. Mettersi a disposizione della comunità è una delle attività fondamentali di ogni persona. Un plauso a tutte le associazioni presenti per quello che fanno e per l’esempio che danno. C’è bisogno di persone che mettano a disposizione il loro tempo per il bene della città e del prossimo". "La seconda edizione della festa del volontariato – ha aggiunto la consigliera di maggioranza, Maria Teresa Zaccari – aveva lo scopo di far conoscere di più le nostre associazioni, perché basta un’ora alla settimana del proprio tempo per dare una mano. Basta poco, ma è tanto quello che si può fare per gli altri".