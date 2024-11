La Halley Thunder resta al terzo posto. Celani: "Contenta della prestazione"

Vincendo sul filo di lana contro Umbertide, la Halley Thunder resta al terzo posto in classifica alle spalle della coppia di testa formata da Mantova e Udine che hanno due punti in più (14 contro i 12 delle matelicesi). Seguono al quarto posto Trieste, Bolzano e Roseto con 10 punti, mentre Ragusa è a quota 9 ma ha una gara in meno. Dunque, in caso di successo nel recupero, la formazione siciliana raggiungerebbe la Halley. Intanto le ragazze di coach Domenico Sorgentone saranno impegnate sabato proprio sul campo della capolista Mantova, dove si spera nel rientro delle infortunate Poggio e Sanchez che, assieme alla Patanè, non hanno giocato contro Umbertide. E’ stata così l’occasione per Noemi Celani (nella foto) di mostrare il suo spessore tecnico-agonistico (per lei 9 punti e 7 rimbalzi). "Sono riuscita a fare del mio meglio – dice la giocatrice della Halley Thunder – e sono contenta della mia prestazione, ma soprattutto c’è grande soddisfazione per la vittoria conseguita contro una squadra molto aggressiva. Siamo state brave a chiuderla nel finale". "E’ stata una partita complicata – aggiunge coach Sorgentone – contro una delle formazioni che in questo momento esprime la migliore pallacanestro del girone e ha una Baldi davvero infallibile".

m. g.