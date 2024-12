La lezione di Baffoni a Civitanova

Proseguono le lezioni dei "Martedì dell’arte", la ormai tradizionale rassegna curata dall’associazione Arte, con il Comune di Civitanova e l’Azienda Teatri. Oggi, il docente Andrea Baffoni parlerà del museo regionale della ceramica di Deruta: la lezione si terrà alle 18, con ingresso libero, in sala consiliare. Il calendario di quest’edizione vede salire in cattedra ospiti di altissimo profilo, quali: Stefano Papetti, Roberto Mancini, Mauro Perugini, Yuri Marano, Andrea Baffoni, Michele Fofi, Giorgio Valentini, Maria Letizia Papiri, Paola Ballesi, Roberto Cresti. Anche quest’anno la presenza agli appuntamenti verrà riconosciuta dal Miur come corsi formativi, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni contattare il 339.7439458 oppure la mail iskra@donatianna.it.