La Maceratese all’attacco: "Delusi dalle parole di Magi"

"Anche noi abbiamo subito episodi sfavorevoli, spesso abbiamo lasciato correre ma di fronte al più evidente degli episodi (tra l’altro proprio contro il Chiesanuova) ci siamo fatti sentire. Lo abbiamo fatto in maniera rispettosa, senza ricorrere a insinuazioni o accuse gratuite nei confronti delle squadre avversarie". La Maceratese ha inviato una nota dopo le critiche di Luciano Bonvecchi, presidente del Chiesanuova, sulla direzione arbitrale. "Noi – si legge – abbiamo avuto contro alcuni fatti più clamorosi di quelli lamentati dal Chiesanuova, che rivisti non chiariscono del tutto i presunti errori arbitrali. Lo invitiamo a rivedere la partita e le sue dichiarazioni rilasciate a fine della gara sono lontane dal nostro modo di vivere il calcio, oltre che minatorie verso la credibilità del sistema calcio regionale". Il comunicato ha un altro destinatario in Beppe Magi, ex tecnico della Maceratese e ora sulla panchina del K Sport Montecchio Gallo che domenica sarà ospite dell’Helvia Recina - Pino Brizi. "Ciò che ci lascia ancor più perplessi, e soprattutto delusi, però, sono le affermazioni rilasciate da Magi secondo il quale un loro calciatore sarebbe stato squalificato per evitargli di affrontare la Maceratese. Queste insinuazioni sono aberranti e creano un clima di ostilità nei nostri confronti che non possiamo accettare. È necessario mettere un freno a una simile narrazione distorta prima che si oltrepassino i limiti, se non è già accaduto".