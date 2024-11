La musica e le parole per dare voce alle emozioni dei ragazzi

Nuova tappa di "Io Desidero", a pochi giorni dalla conclusione del primo weekend del festival appuntamento domani e domenica al cine teatro Conti, intitolato "Voci di emozioni". Esperti e ospiti discuteranno temi tra cui l’ascolto dei ragazzi in ogni contesto educativo. Domani alle 21.15 ci sarà Davide Scavolini (foto), cantante, educatore, pedagogista e counselour scolastico che utilizza musica e scrittura anche con ragazzi disabili e con disagio familiare. A seguire la proiezione del cortometraggio "Se nasci in un piccolo paese sei fregato" realizzato dal liceo da Vinci nell’ambito del progetto "PPP: un corsaro in forma di rosa" che ha permesso agli studenti di accostarsi a Pier Paolo Pasolini. Dopo la proiezione seguirà un confronto tra i protagonisti del corto e Ginevra Camponi del Collettivo Unirà. Domenica alle 16.15 ci sarà Gianluca Lalli, scrittore e cantautore, con "Letteratura in musica, quando la letteratura incontra la canzone d’autore". È stato tra i vincitori del talent radiofonico Demo, l’Acchiappatalenti su Radio Rai Uno. Con lui Vania Giorgetti, pedagogista, ed Elisa Gnocchini, psicologa, al Paolo Ricci di Civitanova. Parteciperanno anche Paolo Nanni e due illustratori, Sofia Ruggeri e Diego Martini.