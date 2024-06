La notte più lunga. Sessantamila pellegrini da Macerata a Loreto per invocare la pace

Erano 60mila circa i pellegrini che sono arrivati a piedi a Loreto da Macerata ieri mattina già all’alba per la 46esima edizione del pellegrinaggio. Per partecipare a questa edizione sono arrivati anche dalla Romania, dalla Svizzera, dal Portogallo, dalla Francia, oltre che da tutte le regioni d’Italia. Come città dell’accoglienza, Loreto ha dato con gioia il benvenuto ai pellegrini che per tutta la notte hanno marciato partiti, per la prima volta, dal centro fiere di Villa Potenza. Una volta arrivati in piazza della Madonna a Loreto i fedeli hanno reso omaggio alla Madre celeste e lasciato le intenzioni di preghiera, bruciate, come da tradizione, nei bracieri. Ad accoglierli le massime autorità civili e religiose cittadine e non solo, tra cui l’arcivescovo monsignor Rino Fisichella e il delegato pontificio di Loreto monsignor Fabio Dal Cin. "Come è possibile questo?", la domanda della Madonna di fronte all’annuncio dell’Angelo è diventato il tema di questa edizione. Le testimonianze che sono state proposte ai pellegrini hanno documentato proprio questo, anche dalle situazioni più drammatiche: da Mosca, da Haifa, attraverso la testimonianza di Luca, di Frontiere di Pace, che dall’inizio dell’emergenza si prende cura dei bisogni della popolazione in Ucraina.

Papa Francesco ha mostrato sempre la sua vicinanza con un messaggio augurale e una benedizione ai pellegrini: quest’anno ha lasciato un messaggio a don Giancarlo Vecerrica, dalla cui intenzione nacque l’idea del pellegrinaggio. Il Papa ha invitato i fedeli all’incontro con Cristo, nella preghiera, così da testimoniarlo a tutti gli uomini.

si. sa.