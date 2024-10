La nuova edizione di Marche Trail. In bici tra le bellezze del territorio

Tutto pronto per Marche Trail, la tre giorni in bikepacking, dove i bagagli sono agganciati direttamente alla bicicletta con speciali borse (invece di utilizzare i portapacchi con borse laterali), immersi nella natura, alla scoperta delle bellezze del territorio. Un’avventura sostenibile e leggera, con il minimo indispensabile, dal mare alla montagna, attraversando strade bianche e sterrate, vicoli dei borghi medievali e gustando tipicità. Questa settima edizione, organizzata come sempre dall’associazione Marche Bikepacking, si svolgerà da venerdì a domenica. Oltre cinquecento gli iscritti, un numero che cresce di anno in anno; arrivano da ben tredici Paesi (rispetto alle tre nazioni dell’anno scorso). Oltre alle diverse parti d’Italia, provengono da Austria, Germania, Ungheria, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Slovenia, Svizzeria, Usa e non solo. Si parte dall’Holiday Family Village di Porto Sant’Elpidio e sempre qui si "taglierà il traguardo" domenica, trattandosi di un giro ad anello, "Ring Edition". I campi base si trovano a Comunanza e San Severino (dove, in collaborazione con il Rione di Contro sarà organizzata anche una cena con musica). Entrambi i Comuni hanno messo a disposizione una struttura sportiva per il pernottamento.

Saranno attraversati, sul fronte maceratese, Sarnano, Pintura di Bolognola (il punto più in alto), Fiastra con il suo lago, Belforte, Serrapetrona, Pioraco, Sefro, Castelraimondo, Matelica, San Severino, Treia, Pollenza, Macerata, Abbadia di Fiastra, Tolentino, Urbisaglia, Civitanova. Ma in generale il percorso tocca altre tre province, Fermo, Ascoli Piceno e Ancona, tra città d’arte, cultura e spiritualità. "Ringraziamo tutti i Comuni coinvolti – dichiara l’Asd Marche Bikepacking –. Tre i percorsi proposti, da 400, 300 e 200 chilometri, per un totale di 900 chilometri minuziosamente provati e studiati da noi. I partecipanti mangeranno, dormiranno e vivranno a pieno il territorio. Una vetrina per far scoprire e riscoprire la regione. L’anima di Marche Trail è data dai legami umani. Pedalata dopo pedalata si raggiungono paesini, frazioni e bar". Si tratta di uno dei più grandi eventi bikepacking d’Italia. Non a caso lo scorso novembre Marche Trail è stato premiato come Best Trail 2023.