"La nuova scuola sentimentale" con il clavicembalista Benedetti

Nuovo appuntamento all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio che domani, alle 17, ospiterà il concerto "La nuova scuola sentimentale in Europa - Le sonate per clavicembalo dall’Empfindsamkeit allo stile di Luigi XVI allo stile Galante". Si tratta dell’appuntamento di apertura della 6ª edizione del "Metamorfosi Festival – Incontri di musica da camera per San Ginesio". Protagonista del concerto sarà il clavicembalista veronese Giacomo Benedetti (foto), musicista che vanta nel suo curriculum incarichi di docente di clavicembalo e organo nel Conservatorio di Vibo Valentia, oltre che il ruolo di collaboratore al teatro del Maggio Musicale Fiorentino. È anche insegnante nella Scuola di musica di Fiesole. "Il concerto intende presentare una panoramica storico-musicale tra la metà del Settecento e gli inizi dell’Ottocento in Europa – spiegano gli organizzatori –, in cui il clavicembalo ha sempre un ruolo principe nel repertorio da tastiera. Verranno eseguite musiche di Johann Gottfried Müthel, Carl Philipp Emanuel Bach, Joseph Nicolas Pancrace Royer, Claude Balbastre, Luigi Cherubini.