"La poesia che sana" a MarcheStorie. Percorsi olfattivi, musica e letture in un viaggio tra passato e futuro

"Ussita esce la poesia che sana. Dal pastorello ai ritratti poetici dei luoghi", ovvero una contaminazione tra passato, presente e futuro. Per la prima volta il Comune ha aderito a MarcheStorie. Sabato alle 17.30 percorso olfattivo lungo il torrente Ussita e nei luoghi feriti dal sisma: l’associazione Congerie propone l’"Atlante itinerante poetico", giovani poeti, attori e performer percorreranno insieme al pubblico diversi punti di Ussita. Alle 21, nell’area Caraceni, l’evento principale: "Ussita esce la poesia che sana. Dal pastorello ai ritratti poetici dei luoghi". Sul palco Renato Marziali e Giorgiomaria Cornelio daranno vita al loro sentire espresso in versi; al pianoforte il maestro Samuele Giacomozzi, con la narratrice del territorio Barbara Olmai e le creazioni degli attori di Congerie. Poi l’omaggio alle poesie che lo scrittore Rodolfo Settimi, presente alla serata, ha dedicato a Ussita. Da domani a domenica il poeta Giorgiomaria Cornelio effettuerà una residenza artistica per trarre un ritratto poetico del territorio. E domenica, alle 17.30, con "Un ritratto poetico di Ussita", ci sarà la "restituzione" al pubblico della residenza artistica e la consegna del volume poetico al Comune.

