La protesta dei trattori a Bruxelles: "State distruggendo l’agricoltura"

Il comitato agricoltori maceratesi ha aderito alle proteste di Bruxelles, rappresentato dal presidente Rossano Catinari e dai consiglieri Roberto Cionco e Cleto Acciarrini. Riuniti in un campo a pochi chilometri dal parlamento europeo, gli agricoltori di tutto il continente hanno protestato contro le norme imposte dall’Ue, il green deal e le importazione da paesi esteri. "Abbiamo costi di produzione molto alti a confronto di altri Stati – racconta Rossano Catinari –, ci siamo riuniti con moltissime altre associazioni europee per protestare, con 500 trattori, vicino all sede del parlamento. Sul palco è salito il presidente dell’Associazione agricoltori italiani, una della associazioni nazionali presenti, Salvatore Fais. Anche dall’Italia, come simbolo della protesta, è stato portato un trattore". A Bruxelles si sono riuniti agricoltori da una decina di regioni italiane. Nel mirino sono finite "le scorrette politiche agricole che oggi stanno distruggendo il nostro settore per via delle normative che vengono applicate, su tutte il Green Deal, che impone un’importante diminuzione sull’uso di fitofarmaci, o le importazioni extraeuropee dei prodotti agricoli. CI siamo schierati contro l’attuale presidente della commissione europea, Ursula Von Der Leyen. Dopo la manifestazione – conclude Catinari – abbiamo raggiunto il parlamento europeo ma, per le restrittive regole sulla sicurezza, le forze dell’ordine non ci hanno permesso di continuare le nostre proteste".

Lorenzo Fava