La rassegna "Riverberi". In scena Di Bonaventura tra arie e danze

Dopodomani alle 21.15, nella chiesa S. Esuperanzio di Cingoli, riecheggeranno le note di Daniele Di Bonaventura (foto) con gli Archi della Cherubini. Una tappa di "Riverberi", la rassegna di RisorgiMarche. "Arie, danze e improvvisi dall’Argentina all’Italia" è il titolo del concerto, che è già sold out. In programma Gardel’s tango suite (musica di Carlos Gardel, arrangiamenti Di Bonaventura) - Sus ojos se cerraron, Lejana tierra mia, Por una cabeza; Piazzolla’s tango suite (musica di Astor Piazzolla, arrangiamenti Di Bonaventura) - Café 1930, Prelude to the cyclical night, Jeanne y Paul. Arie, danze e improvvisi (musica di Di Bonaventura) - Ballata triste, Un valzer a Lapedona, Aria, Le mie colline, Tarantella d’autunno. Si prosegue domenica 22 dicembre, alle 18 nella chiesa di Santa Croce d’Ete a Mogliano, dove si terrà il concerto in solo del sassofonista Dimitri Grechi Espinoza "Oreb/La spiritualità del suono".