La sfida alla capolista Piacenza. Esame di maturità per la baby Lube

A Piacenza definiscono la Lube la bestia nera, dato che ha vinto 11 dei 13 confronti complessivi e tutti gli ultimi 8 giocati in Emilia. L’auspicio è che i biancorossi confermino questa teoria oggi alle 16 (diretta anche su Dazn) quando riceveranno la rivale e vivranno il secondo big match consecutivo dopo l’onorevole ko 3-2 di Perugia. Il punto preso al PalaBarton ha fatto scivolare la Sir al secondo posto e Piacenza giunge all’Eurosuole Forum da neo leader in solitario (17 punti, sette in più della Lube, quinta) e sempre vittoriosa. Il gruppo di Medei, che in casa si è sempre imposto, sogna di essere il primo a fare lo sgambetto, festeggiando quel successo da grande finora mai ottenuto. Un successo che darebbe nuovo impulso ad un progetto giovane, con la rosa rivoluzionata, con Podrascanin inserito in corsa e Nikolov che di fatto non gioca. Se Piacenza giunge a Civitanova in fiducia grazie a 6 vittorie su 6 (ma va ricordato che non ha affrontato nessuna delle migliori 4 inseguitrici), è altresì vero che la prova di Perugia ha dato serenità e convinzione alla Lube. Oggi serve una conferma, serve continuità. Probabilmente Medei riproporrà il sestetto di una settimana fa, del resto Nikolov non è ancora al meglio. Dall’altra parte Anastasi deve rinunciare a Kovacevic, alle prese con problemi al gomito e già assente contro Milano. La squadra ha chiuso la scorsa regular season terza ma poi è uscita subito nei quarti playoff come la Lube, una delusione vista la quantità di stelle esperte. Il club ha ridato fiducia a Anastasi ma ha cambiato parecchio l’organico, specie tra i martelli: via gli ex Lube Lucarelli e Leal e dentro Kovacevic e Maar, quest’ultimo giustiziere di Civitanova (era a Monza) un anno fa sia nei playoff che in Coppa Italia. Sono arrivati anche due azzurri come Galassi e il baby Bovolenta, figlio d’arte. Tra i confermati spiccano l’asso Brizard che ha condotto la Francia al bis olimpico, il gigante Simon che qui ben ricordiamo e Romanò.

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: palleggiatore Brizard; opposto Romanò; schiacciatori Maar e Mandiraci; centrali Galassi e Simon; libero Scanferla. A disposizione Salsi, Kedzierski, Andringa, Ricci, Gueye, Loreti. All. Anastasi.