La sfida tra gli alberi di Natale, l’installazione di piazza della Libertà in lizza su "Dubbing Marche"

Anche il Comune di Macerata partecipa al contest lanciato da Dubbing Marche per incoronare il "Miglior albero di Natale" 2024. È possibile votare l’albero di piazza della Libertà fino al 26 dicembre cliccando sul bottone "Metti like" al link: https://shorturl.at/NtNJB. Non è la prima volta che il Comune partecipa al contest di Dubbing Marche; nel 2021, infatti, Macerata si classificò al secondo posto. Il fiabesco e magico albero natalizio di quest’anno, alto 11,5 metri, è attraversabile e a forma di cono. Coperto da finti rami di pino e decorato con luci led a bassa tensione di colore bianco caldo e centinaia di palline natalizie di vari colori, l’albero poggia su una pedana illuminata. Nel tunnel di attraversamento sono stati posizionati un Babbo Natale di due metri che si muove a ritmo di musica e vari pacchetti natalizi.