La tabaccheria. Giannini compie 10 anni: "Grazie ai nostri clienti"

La tabaccheria Giannini di via Carducci spegne dieci candeline. Proprio oggi, dieci anni fa, Maurizio Giannini e il fratello Renzo Giannini hanno aperto l’attività lungo la statale Adriatica. Tra sigarette, accessori e cartoleria varia, il “volto” di questa tabaccheria sono diventate le rispettive mogli Raffaella e Pamela, aiutate anche da Monica e Valentina, che in questi dieci hanno ha visto aumentare a dismisura il numero dei clienti in una città in continua crescita. "Sono passati dieci anni senza che ce ne rendessimo conto – raccontano –. Abbiamo clienti fissi che vengono a comprare il giornale tutte le mattine e moltissimi altri che ci chiedono di mettere da parte riviste, fumetti, raccolte di fiabe e libri. Anche se offriamo moltissimi altri servizi, la carta stampata ha ancora il suo giro". Sono anche stati i primi in città a installare le casse automatiche rendiresto per la clientela, una comodità per limitare in contatti sotto covid ma anche per aumentare la sicurezza e la velocità del servizio. In questi anni ci sono stati anche eventi spiacevoli perché la Tabaccheria Giannini ha subito due furti (l’ultimo poco più di un mese fa) e un tentato furto.