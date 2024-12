La Virtus porta Castello ai supplementari, poi va ko

Olimpia Castello

94

Virtus Civitanova

84

Dopo i tempi supplementari

OLIMPIA CASTELLO: Conti S. 16, Castellari, Conti L. ne, Grotti 13, Gianninoni 20, D’Ambrosio Angelillo 19, Galletti 4, Bellini ne, Garuti, Torri 3, Zhytaryuk 19.

CIVITANOVA: Santi 12, Montevidoni ne, Buccolini ne, Pavicevic 13, Liberati 6, De Florio 4, Odigie 12, Kiss 7, Kaba 13, Zilli 17, Luciani. All. Domizioli.

Arbitri: Resca di Cento e Romanello di Ferrara.

Parziali: 26-16, 12-20, 27-22, 10-17, 19-9. Progressivi: 26-16, 38-36, 65-58, 75-75, 94-84. Usciti per 5 falli: D’Ambrosio Angelillo (Castello); Odigie (Civitanova).

Finale amaro per la Virtus Civitanova che in casa del Castello parte male, ma poi si riprende recuperando lo svantaggio e mandando la gara al supplementare. Purtroppo alla fine la buona prova degli uomini di coach Domizioli non dà nessun frutto e non permette di muovere la classifica. Gli emiliani premono subito sull’acceleratore con gli ospiti che non riescono a tenere il passo del Castello che chiude il primo parziale in vantaggio (26-16). Ma la reazione dei civitanovesi non si fa attendere e all’intervallo lungo il Castello sta vincendo (38-36) ma la partita è più aperta che mai. Castello si conferma squadra di valore e di carattere ribaltando l’andamento del match con un parziale di 27-22. La Virtus deve recuperare 7 punti nell’ultimo parziale e gli uomini di coach Domizioli riescono nell’impresa (75-75), mandando la gara ai supplementare dove il rendimento della squadra di casa ricalca quello del primo parziale, chiuso con un vantaggio di 10 punti.