Laboratori e incontri da Piero Angela al metaverso . Torna "La scienza in festa" con Unicam

Tutto pronto per l’edizione invernale di "La scienza in festa", evento di divulgazione scientifica organizzato dall’Università di Camerino con il Comune di Matelica e l’associazione Next. Sabato e domenica si potrà partecipare a laboratori interattivi, spettacoli, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Si partirà alle 16.30 di sabato 14 a palazzo Ottoni, dove ricercatrici e ricercatori dell’Università di Camerino condurranno i presenti alla scoperta dell’affascinante mondo della scienza, persino nel metaverso. Alle 18.30 di sabato, nella sala convegni Boldrini a palazzo Ottoni, sarà presentato al pubblico il progetto Gr-Ummy, idea innovativa dei ricercatori della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute di Unicam che ha portato alla formulazione di caramelle funzionali partendo dalle vinacce. Alle 21.15 si passerà al teatro Piermarini dove Giulia Biondi, blogger e autrice del metodo Bilanciamo, presenterà il suo ultimo libro. Il pomeriggio di domenica si svolgerà interamente a teatro a partire dalle 16.30 con "4 ricerche", che vedrà sfidarsi ricercatori e studenti dell’ateneo, e il pubblico avrà il ruolo di giudice. Dalle 18.30, lo scrittore e divulgatore scientifico Massimo Polidoro parlerà del libro "La meraviglia del tutto", scritto a due mani con Piero Angela. "Sulla scia del grandissimo successo che La scienza in festa ha ottenuto quest’estate, abbiamo voluto proporre anche un appuntamento invernale nella sede di Matelica, e ringrazio l’amministrazione comunale per la collaborazione – ha dichiarato il rettore Unicam Graziano Leoni (foto) –. Ancora una volta l’Università di Camerino sceglie di uscire dalle aule e dai laboratori per andare incontro alle persone e parlare di scienza in maniera coinvolgente e divertente". Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione. Il programma completo è nel sito viceversa.unicam.it.