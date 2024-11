L’Acli piange Flaviano Fabbroni: "Volontario ed ex presidente, ha dato tanto all’associazione"

Dopo una vita a servizio delle Acli, si è spento nei giorni scorsi il caldarolese Flaviano Fabbroni. "Ci lascia un uomo, un aclista che come volontario e presidente ha dato tanto alle Acli consolidando ciò che esisteva e creando nuovi servizi ed opportunità come Acli Service (convenzionata Caf Acli) e la Federazione Anziani e Pensionati delle Acli (FAP Acli) – ricorda il presidente provinciale Ottorino Torresi –, Flaviano ha attraversato due secoli in cui ha vissuto tutte le fasi della nostra associazione, dalla gioia ai momenti burrascosi, sempre mettendo in primo piano le fedeltà delle Acli alla chiesa, alla democrazia e al mondo del lavoro con uno sguardo al futuro".

re. ma.