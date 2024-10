L’agente di Falcone in Provincia

Luciano Tirindelli, agente che fu nella scorta di Falcone, ha fatto visita alla Provincia. È stato ricevuto dal presidente Parcaroli, dal questore Gianpaolo Patruno e dalla consigliera di parità Deborah Pantana, che lo sta accompagnando in alcuni incontri in corso sul territorio nell’ambito della manifestazione "Capaci di coraggio". La mattina della strage del 23 maggio 1992 Tirindelli non era presente in servizio solo perché il collega Antonio Montinaro gli chiese di cambiare il turno. "Cerchiamo di trasmettere a tutte le generazioni gli ideali di legalità, uguaglianza e preservazione dei diritti inviolabili", ha raccontato Tirindelli.