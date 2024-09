Lancia il calzino con la cocaina e scappa in sella alla bicicletta

Spaccia in sella alla bicicletta, viene intercettato dalla polizia e scappa via, dopo essersi liberato delle dosi di cocaina nascoste dentro a un calzino.

È riuscito a far perdere le proprie tracce pedalando uno straniero, che circolava l’altro pomeriggio dalle parti della rotatoria di San Marone, a Civitanova. A notarlo è stato un equipaggio della Volante della commissariato, diretto dal commissario capo Riccardo Zenobi. Gli agenti per un po’ lo hanno tampinato in direzione del centro. Ma il ciclista è riuscito a dileguarsi, non senza aver prima scaricato il carico compromettente.

Durante la fuga ha infatti lanciato sulla strada un calzino di cotone di colore grigio, contenente – come si è scoperto in seguito – la sostanza stupefacente, cocaina nello specifico, per un peso di circa sette grammi già divisa in undici dosi pronte allo spaccio.

La droga è stata recuperata e messa sotto sequestro da parte degli agenti e sono in corso le indagini ulteriori da parte del commissariato di Civitanova e della Squadra mobile di Macerata, finalizzate all’identificazione dello spacciatore.

A questo scopo potranno anche essere utili le immagini delle numerose videocamere di sorveglianza attive in città.

I controlli contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti sono sempre costanti a Civitanova, da parte degli agenti del commissariato.

Su quest’ultimo episodio le indagini sono ora in corso, per riuscire quanto prima a dare un nome al ciclista spacciatore.

l. c.