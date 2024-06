L’Associazione nazionale della polizia incontra il nuovo questore Patruno

Una delegazione della sezione Anps di Macerata (Associazione nazionale polizia di Stato), con il presidente Giorgio Iacobone, presente il presidente della sezione di Civitanova, Tommaso Galeone, ha incontrato il neo questore di Macerata, Gianpaolo Patruno. Erano presenti – oltre al Capo di Gabinetto Maria Nicoletta Pascucci – i soci della sezione di Macerata Veros Bartoloni, Franco Subiaco, Pietro Sichetti, Giuseppe Vallesi, Mauro Sanità, Lanfranco Pecorari, Marco Marconi, Lamonaca Roberta, Enzo Andrenelli e Graziano Bocci. Il presidente ha formulato al questore l’augurio di buon lavoro e ha sottolineato il compiacimento per la sua nomina, in considerazione degli importanti incarichi che ha ricoperto nel corso della sua carriera, specie nell’ambito investigativo, in uffici di alta valenza come la Dia.