L’auto si schianta, famiglia illesa

Si può dire miracolata la famigliola, che viaggiava con due figli piccoli a bordo di un’auto lungo l’A14, dopo che il mezzo ha sbandato a forte velocità andando a sbattere contro il guardrail. L’incidente si è registrato venerdì notte lungo l’autostrada, all’altezza di Porto Recanati. Intorno alle 22.50, un’Alfa Romeo Stelvio stava percorrendo la corsia in direzione sud. Il mezzo era condotto da un 33enne, e a bordo c’erano anche la moglie di 32 anni e i loro due figli di 8 e 10 anni. A un certo punto, per cause in corso di accertamento, l’Alfa Romeo è finita fuori strada per poi finire la corsa contro il guardrail. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati, un’altra della Croce Rossa di Loreto, la medicalizzata da Recanati e la polizia autostradale. L’auto è rimasta distrutta, ma per fortuna tutti e quattro ne sono usciti illesi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

g. g.