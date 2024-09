Le ballerine della Ludart a Milano: "Che emozione la lezione di Bolle"

Il centro studi danza Ludart era a Milano l’8 settembre scorso con le alunne del corso di danza classica, per partecipare all’appuntamento con "Ballo in Bianco", la lezione tenuta da Roberto Bolle in piazza Duomo.

"È stata una bellissima esperienza – commenta Nicoletta Tubaldi, responsabile dell’associazione recanatese – poter svolgere la sbarra con un grande ballerino professionista come Roberto Bolle e con Nicoletta Manni. Grande l’entusiasmo e l’emozione per tutte noi, e in modo particolare per le piccole ballerine e la loro insegnante Agnese Zanutel". Per tutte sicuramente un bellissimo ricordo, anche per la cornice speciale nella quale si è tenuta la lezione.

Le ballerine, tutte di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, erano Aurora, Azzurra, Irene, Elisabetta, Emma, Sofia, Jasmine, Chiara e Celeste. La lezione è stata seguita e tramessa in diretta dalla Rai.

Il Centro studi danza e associazione ginnastica Ludart nascono nel 2008 sotto la direzione artistica di Nicoletta Tubaldi, ormai con tanti anni di esperienza e professionalità nel mondo della danza. Nella scuola si studiano la danza e la ginnastica artistica in tutte le loro forme, a diversi livelli e attraverso vari stili grazie all’esperienza, la competenze e la cura degli insegnanti qualificati e diplomati, garantendo così lo studio metodico della danza, dalla tecnica alla teoria, della ginnastica artistica e di quella ritmica.