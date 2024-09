"Le chat ci aiutano a segnalare i furti"

"Per quanto riguarda l’attività non ho mai avuto problemi di sorta, sicurezza o particolari disagi. Di notte non frequento molto il centro quindi non ne conosco le dinamiche, ma durante le ore lavorative non ho di che lamentarmi". Sono le parole di Stefano Tasselli, titolare dell’ottica Tasselli in via De Vico. "Inoltre sulle chat dei commercianti, in cui siamo presenti noi del centro storico, ci teniamo aggiornati costantemente: se qualcuno di noi avvista dei malintenzionati intenti in qualche furto, ci chiamiamo e avvisiamo subito a vicenda, limitando il problema alla radice. Tante volte la chat ci ha salvato in questo senso. Altri problemi, però, non ci sono mai stati. Poi qui abbiamo tutti i sistemi d’allarme necessari, quindi si presume che già solo quelli aiutino".