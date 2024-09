"Le contrade", il volume di Mosca sulla toponomastica della città

Domani alle 21, al Politeama di Tolentino, Andrea Mosca (foto) presenterà il volume "Le contrade", terzo e ultimo elemento della trilogia "Tolentino via vai" sulla toponomastica della città. Dopo i volumi sull’odonomastica (studio dei nomi delle strade dal punto di vista storico e linguistico) del centro storico e sui quartieri fuori le mura cittadine, è questa la volta delle 47 contrade di campagna. "Sarà l’occasione per scoprire tante notizie sulla storia delle nostre contrade e sull’origine del loro nome, sulle loro tradizioni più antiche e sulle vicende delle loro popolazioni – spiega l’autore –. Il volume potrà quindi incuriosire tutti i tolentinati, sia gli artisti che i contradaioli, sia quelli che hanno vissuto in campagna per poi trasferirsi in centro sia quelli che hanno scelto di viverci presentemente. L’evento, volutamente inserito all’interno della settimana dedicata ai festeggiamenti di San Nicola, è stato pubblicato con il patrocinio del Comune di Tolentino e dell’Accademia Filelfica". L’incontro sarà presentato dal giornalista Luca Romagnoli e prevederà l’intervento dell’autore stesso e di Isabella Tonnarelli, presidente dell’Accademia Filelfica.