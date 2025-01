Le musiche Disney sul palco del Persiani

La magia e la meraviglia dei classici Disney rivivranno oggi pomeriggio alle 18 sul palco del teatro Persiani di Recanati con la "Sinfonietta Gigli", orchestra della Civica scuola di musica Beniamino Gigli, nello spettacolo "I sogni son desideri – Cento anni della Disney". In scena un revival delle canzoni più belle tratte dai grandi film di animazione della storica casa di produzione di Los Angeles. Per l’occasione a dirigere la "Sinfonietta" salirà sul podio il maestro Roberto Molinelli, inventore del format della serata. Molinelli ha arrangiato i brani per adattarle all’organico della "Sinfonietta" e alla voce che accompagnerà i musicisti, la cantante marchigiana Sally Moriconi. I biglietti sono acquistabili sul sito di Amat. Per informazioni contattare 339 1046293 o 071 2072439. Ingresso 10 euro, ridotto under 12 7 euro.