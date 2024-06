Le storie dei nonni diventano un racconto a fumetti

I racconti della guerra, le difficoltà della gioventù, gli affetti passati rievocati dagli anziani per lasciarne una traccia ai giovani. Ha fatto incontrare due generazioni l’iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell’istituto professionale per l’industria e l’artigianato Ercole Rosa di San Severino promossa, nell’ambito delle attività del progetto Spazio Giovani 2.0, dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia interessando anche gli anziani della casa di riposo Lazzarelli, azienda per i servizi alla persona del Comune di San Severino. I ragazzi hanno intervistato i nonni e realizzato un libro a fumetti dal titolo "La storia di Mario". "Mario è un ragazzo di 14 anni che vive a Granali. È il 1940, suo padre è in guerra e il nonno è malato: sulle sue spalle ricadono tante responsabilità. Non ha una vita semplice: ma ha un sogno...". Inizia così la storia di un ragazzo di campagna con il sogno di diventare meccanico, dal quale è nato il libro ispirato dai racconti degli anziani.

Ideatori, promotori e realizzatori dell’iniziativa hanno voluto rivolgere un ringraziamento alla presidentessa della casa di riposo, Teresa Traversa, per averli accolti con lo staff, gli esperti Daniela Zepponi e Riccardo Messi, le professoresse Adriana Amici e Roberta Tacchi.