Legambiente lancia la prima comunità energetica rinnovabile a Tolentino

Legambiente ha presentato un progetto di Cer, la prima comunità energetica rinnovabile e solidale, a Tolentino. L’intento è "partire dal basso", attraverso incontri e conoscenza tra enti pubblici, enti del terzo settore, ecclesiastici, imprese sociali, cittadini.

In questa proposta di progetto, Legambiente "Il Pettirosso" di Tolentino metterà una quota economica importante per realizzare il primo impianto da fonti rinnovabili della futura comunità energetica, così da garantirne l’effettiva realizzazione. L’idea è stata lanciata in un incontro pubblico nell’aula insegnanti della nuova sede della Dante Alighieri.

"Investendo economicamente sul primo impianto, siamo sicuri di mettere un primo mattone su quella che può essere una comunità energetica utile a Tolentino – dichiara Fabiola Cavarischia, responsabile Legambiente Cea Il Pettirosso –, non abbiamo mai avuto altro interesse se non di generare e rigenerare i territori, come abbiamo fatto per tre anni con il progetto 'Lavori in Corso'.

In questo percorso organizzeremo numerosi incontri proprio perché vogliamo che la futura Cer si conosca il più possibile e per permettere a chiunque, cittadino singolo o ente, di poter dare un suo contributo o supporto. La nostra futura Cer sarà aperta a tutti, l’unica condizione che mettiamo, è quella di realizzare una comunità energetica, i cui incentivi che verranno accumulati vadano nella direzione della sostenibilità sociale ed ambientale. Vogliamo scommettere sul futuro e sui nostri ragazzi e ragazze non solo con le parole".

Hanno partecipato anche Carla Bocchini, presidente della Cer appena nata a Jesi "Energie di comunità", proprio grazie ad enti del terzo settore, Davide Bianchini per il Csv Marche con lo "Sportello Cer", uno strumento creato per informare e aiutare gli enti del terzo settore a capire come poter realizzare una comunità energetica, il sindaco Mauro Sclavi e il presidente Legambiente Marche Marco Ciarulli, che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento di associazioni e istituzioni.