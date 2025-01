Letteratura al sapore di magici infusi

Da domani a domenica si potranno trascorrere tre pomeriggi in buona compagnia di letteratura, musica e i magici infusi di Fabiola Ruggiero, creatrice del blend Cose di Tè: appuntamento alle 17.30 al teatro della Filarmonica. Benvenuti a "I giorni della Merla piccolo festival d’inverno" dove saranno ospiti quattro scrittori: domani sarà la volta di Nadia Terranova, sabato di Antonella Lattanzi e domenica ci saranno Filippo Cerri e Mariano Tomatis.

Il festival è arrivato alla decima edizione, Loredana Lipperini e Lucia Tancredi, direttrici della kermesse, hanno scelto in "I racconti della veglia" come filo conduttore di questi appuntamenti Domani spazio a "Il racconto dell’invisibile" con Nadia Terranova che presenterà il suo nuovo romanzo "Quello che so di te" (Einaudi): la normalità di una Mitologia Familiare che deve integrare l’ombra della bisnonna Venera internata nel manicomio di Messina. Sabato ci sarà la seconda giornata del festival con "Il racconto del desiderio", l’ospite è la scrittrice Antonella Lattanzi con il suo ultimo successo "Capire il cuore altrui, Emma, Flaubert e altre ossessioni" (HarperCollins), un viaggio nella psiche delle grandi eroine della letteratura in cui la sua vita e quella immaginaria dei personaggi si intrecciano e creano una nuova narrazione di sé. L’ultimo incontro è domenica con "I racconti della paura e della meraviglia" che avrà come protagonisti gli autori Filippo Cerri e Mariano Tomatis. Il primo con il suo "Maleveglie (effequ)" nel quale raccoglie le storie di paura popolare, le fiabe sporche che esorcizzano terrori primordiali e delineano la perturbante geografia del folklore. Mentre Tomatis con "Il mio libro di magia (Tlon)" racconterà di come l’illusionismo possa decostruire la manipolazione, trasformando lo spettatore in complice, in un gioco capace di suscitare connessione, stupore e confidenza.

Saranno pomeriggi all’insegna anche della musica dal vivo, gli appuntamenti saranno arricchiti dalle note eseguite da Salvadei Brass, Shanti, Andrea Peroni e Jan, e dalle letture interpretate da Pamela Olivieri e Alberta Ricottini. "Con questa nuova edizione – dice Giorgio Pietrani, presidente dell’Associazione Contesto che organizza la manifestazione – le due curatrici confermano ancora una volta la loro raffinata capacità di saper coniugare la ricerca della qualità a quella dell’originalità e ci offrono una nuova occasione d’incontro, di confronto e di pensiero". L’ingresso ai vari appuntamento è gratuito e nopn è richiesta la prenotazione.

Lorenzo Monachesi