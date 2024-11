Lezioni di calcio ai ragazzi delle scuole,. Alessandro Porro vola in Cina con "ViaSoccer"

Da Macerata in Cina per insegnare a giocare al calcio. Il responsabile della Scuola Calcio della Maceratese, Alessandro Porro, è stato due settimane in Asia per il progetto ViaSoccer. L’ex calciatore che vanta anche presenze in A nel Foggia allenato da Zeman, è andato in in Cina, precisamente a Suzhou e Taikang, come docente della Figc (lo è dal 2011). ViaSoccer è una società che dal 2014 usa il calcio come ponte culturale, tra Usa, Italia e soprattutto Cina. Su loro invito, Porro ha voluto provare questa nuova esperienza sociale e ha lavorato a stretto contatto con istruttori di calcio locali, che poi sono insegnanti di educazione fisica nelle scuole equivalenti alle nostre medie. Si è sdoppiato tra la parte teorica in aula e quella pratica sui campi, in gran parte in sintetico. Non è stato difficile catturare l’attenzione dei ragazzini, educati in modo scrupoloso al rispetto delle regole, tuttavia Porro ha riscontrato come il calcio in Cina non sia più "pompato" come nel recente passato dalle potenti autorità. Anche la Maceratese ha avuto una vetrina, perché Porro ha mostrato dei filmati delle squadre del vivaio e sia i tecnici che gli alunni sono rimasti colpiti dal livello dei baby biancorossi.

Andrea Scoppa