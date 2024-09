Lezioni di primo soccorso con i militi della Croce Verde

Partirà questa sera alle 21.15 il nuovo corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Verde di Morrovalle e Montecosaro, la prima lezione che si terrà al salone parrocchiale della chiesa dell’Emmanuele di Trodica. "Un’opportunità per imparare le basi del primo soccorso – spiegano gli organizzatori –. Il corso è gratuito e rivolto a tutti, non solo ai futuri volontari. Un passo verso un’esperienza che arricchirà e farà scoprire quanto può essere gratificante donare tempo alla nostra comunità". Il corso sarà articolato con una lezione iniziale, "introduzione ai moduli di formazione", obbligatoria per tutti i partecipanti e due diversi moduli di formazione: quello base aperto a tutti e facoltativo per gli aspiranti militi e quello dedicato a questi ultimi, obbligatorio per loro ma comunque aperto anche alla cittadinanza. Ciascun partecipante potrà scegliere il percorso più adatto alla prima lezione. Gli appuntamenti avranno ciascuno la durata di circa un’ora e alterneranno momenti di teoria e pratica. Al temine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per info: 0733.86550 o formazione@croceverde-m.it.