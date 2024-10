"Li Matti de Montecò" in Ungheria

Ormai di casa là, Li Matti de Montecò sono stati acclamatissimi in Ungheria per l’edizione 2024 delle "Giornate Italiane". Nella città medievale di Varpalota il gruppo folk di Montecosaro (unico di tutta la penisola a rappresentare il settore) si è presentato per la terza volta negli ultimi anni. Stavolta è andato con una quindicina di membri ed ha fatto conoscere, nonché apprezzare, prodotti eno-gastronomici del territorio. Li Matti de Montecò si sono esibiti in canti e balli sia all’interno del castello che fuori. La cena di gala li ha visti maggiormente coinvolti rispetto al passato e gli organizzatori hanno chiesto di non limitarsi alla sola esibizione, ma di far ballare anche i presenti. Accompagnati da una guida messa loro a disposizione, Li Matti de Montecò hanno anche visitato qualcosa del Paese verso il lago Balaton. C’è stato un tour per la capitale Budapest, quindi Veszprem e il Museo della Lavanda a Tihany.