Libera, cambio al vertice. Mazzieri lascia a Pranzetti e Mancini

Giulia Pranzetti e Mauro Mancini sono stati nominati co-referenti dell’associazione Libera Macerata "Ciro Colonna". Sabato scorso, infatti, si è tenuta la prima assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del presidio locale durante la quale la referente uscente, Benedetta Mazzieri, ha ripercorso le attività realizzate dall’associazione in questi quattro anni e ha ribadito "la necessità di tenere alta la guardia sul cambiamento continuo delle mafie, che sempre più si rivolgono ad imprenditori, professionisti, amministratori, rappresentanti della politica e delle istituzioni, che costituiscono la vera forza delle organizzazioni criminali, perché hanno le competenze per progettare attività che i capimafia, da soli, non potrebbero ideare". I nuovi referenti, invece, hanno tracciato il solco degli impegni futuri: il focus sui beni confiscati la memoria, il monitoraggio dei fondi del Pnrr, l’importanza della giustizia riparativa, il contrasto alla cultura patriarcale mafiosa, i percorsi di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo e la sfida contro la legge varata sull’autonomia differenziata.

re. ma.