Libri di testo gratuiti per i ragazzi iscritti alle scuole superiori, via alla presentazione delle domande

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola dell’obbligo per gli studenti delle superiori, relativi all’anno scolastico 2024/2025. Possono beneficiare dei contributi le famiglie con fascia 1 reddito Isee da 0 euro a 10.632,94 euro e fascia 2 Isee da 10.632,95 euro a 13.500 euro. La richiesta va compilata su modello reperibile nelle segreterie delle scuole, al servizio Welfare - ufficio Scuola del Comune in piazza Vittorio Veneto, all’interno della biblioteca Mozzi Borgetti o scaricabile dal sito www.comune.macerata.it. Le domande verranno accolte fino alle 13 di lunedì 18 novembre, corredate dall’attestazione Isee, dalla documentazione di spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo relativi al singolo studente e le coordinate bancarie.