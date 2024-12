Libro su Giacomo Matteotti, il premio Dosi al prof Mirko Grasso

Mirko Grasso ha vinto il premio nazionale di divulgazione Giancarlo Dosi. Con il suo libro edito da Carocci, "L’oppositore", Grasso ha raccontato la figura politica di Giacomo Matteotti. Ricevendo il premio per l’area Scienze dell’uomo storiche e letterarie, Grasso, premiato dalla professoressa Marina Formica, membro del comitato scientifico del premio, ha raccontato: "L’idea alla base del volume è quella di ricordare Matteotti, che perse la vita per difendere la democrazia, come uno dei grandi padri della patria. Il delitto tuttavia nel libro resta sempre sullo sfondo; si cerca di interrogare Matteotti per collocarlo nel suo e nel nostro tempo, capire le sue idee e progetti per l’Italia. La sua figura ha ancora molto da dire e ha giustamente vie e strade intitolate ovunque". Formica aveva sottolineato che il premio per l’area storica è attraversato da "una tensione civile", e che "la sfida alla divulgazione è importante. Chi sa divulgare oggi ha una grande risposta, di giovani e non solo. L’area storica è la chiave di interpretazione del futuro. Il libro di Grasso – ha aggiunto – dà modo di riflettere sul nostro passato, portando alla luce la verità storica della figura di Matteotti". Di origini salentine, addottorato in storia contemporanea all’università di Bologna, Grasso insegna all’istituto agrario Garibaldi di Macerata. Gli altri due libri finalisti per la sezione erano "Marckalada. Quando l’America aveva un altro nome", di Paolo Chiesa, edito da Laterza, e "Storia del colonialismo italiano", uscito per Carocci, di Valeria Deplano.