L’impresa di Beatrice Stagnaro. Oro e record nel lancio del disco

Beatrice Stagnaro è oro nel lancio del disco ai campionati italiani Cadetti. La giovane dell’Avis Macerata ha vinto a Caorle; 15 anni ancora da compiere, è scesa in pedana con la tranquillità che la contraddistingue e ha ipotecato la gara già al primo turno con un lancio da 41.85. Il sigillo arriva poi al terzo turno, con un lancio di metri 43.70, molto vicino al suo record personale. La classifica finale vede la Stagnaro seguita dalla laziale Arianna Filipponi e dalla piemontese Matilde Cecati. Con il suo 43.70, Beatrice stabilisce anche il record dei campionati italiani Cadetti. Grande soddisfazione per l’Atletica Avis Macerata che dopo 14 anni torna sul gradino più alto del podio, dopo l’oro di un altro lanciatore, il giavellottista Emanuele Salvucci. Beatrice ha iniziato atletica due anni fa, sotto la guida di Massimo Mozzoni, emergendo in varie discipline, tanto che il suo percorso la stava avvicinando alle prove multiple in cui era seguita anche dal papà Michele e dallo zio Emanuele. Ma è nel disco che già nel 2023 Beatrice trova le più grandi soddisfazioni.