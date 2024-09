L’incontro tra la lirica e il fumetto. L’opera si trasforma in un disegno

Fra i diversi incontri che hanno caratterizzato le tre giornate dedicate al Comics Festival, un indiscusso interesse ha suscitato quello che ha visto protagonista la musicologa Paola Ciarlantini, che si è occupata dei rapporti di contaminazione tra l’opera lirica e il fumetto. Un contatto tra due mondi che si sta decisamente intensificando negli ultimi anni, e che ha visto tra i promotori anche celebrità del calibro di Carlo Verdone o del cantante Elio. Prezioso anche il lavoro svolto da Francesco Micheli, molto conosciuto nel territorio per essere stato proprio direttore della stagione lirica allo Sferisterio di Macerata. Ciarlantini ha mostrato una pubblicazione in particolare dove il direttore, in collaborazione con Elio, compare in forma di fumetto dialogando con i più grandi artisti di ogni epoca. Molto coinvolgente anche il progetto di scenografia e di fotografia realizzato dagli studenti del conservatorio di Bologna, dove la stessa Ciarlantini insegna, per mettere in scena l’opera lirica scritta dalla musicologa recanatese.

Ha partecipato all’incontro anche Alice Fabretti, presidentessa dell’associazione Arcadia che progetta e organizza il festival, e il cantautore Marco Sonaglia (nella foto con Ciarlantini e Fabretti).