L’organo. Nacchini torna a suonare

Un concerto si terrà domenica alle 17 per la solenne inaugurazione dell’organo restaurato della chiesa di S. Giuseppe a San Severino, nell’ambito del Festival Terra d’organi. Dopo la benedizione, il maestro Maurizio Maffezzoli eseguirà brani di Bach, Correa de Arauxo, Cabezon, Cabezon, Cavazzoni, in un viaggio tra Germania, Spagna e Italia nel periodo barocco. L’organo sarà accompagnato dal mezzosoprano Elisabetta Pallucchi. Ingresso libero. "L’organo di San Giuseppe è uno strumento veneziano del 1757, opera n. 327 del celebre maestro organaro Pietro Nacchini – ha spiegato Luca Maria Cristini –. È stato silente per sessanta anni e in occasione del restauro della chiesa ha avuto una revisione generale ed è stato dotato di un apparato ventilatore, che evita il pompaggio a mano dell’aria nei mantici, garantendo un flusso continuo e costante di aria e la stabilità del suono".