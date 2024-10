Lube a Milano senza Nikolov e Podrascanin. Esame di maturità dopo l’esordio vincente

Prima di due sfide consecutive contro rivali lombarde per la Lube, impegnata oggi alle 15.20 a Milano contro l’Allianz per la seconda giornata della SuperLega 2024-2025. Dopo il successo per 3-1 contro Padova, arriva subito un bel banco di prova per la giovane e rinnovata compagine biancorossa. A conferma di quanto l’incontro risulti interessante anche mediaticamente, il fatto che sarà trasmesso in chiaro e con la chicca della diretta televisiva su Rai2.

Come detto sarà il primo di due confronti contro avversarie lombarde per il gruppo di Medei, tra una settimana sarà la volta dei vice campioni d’Italia di Monza, attesi però all’Eurosuole Forum. La Lube oggi si presenta all’Allianz Cloud nuovamente senza Podrascanin, che non potrà essere integrato prima del quarto turno di campionato, e senza Nikolov che sta smaltendo l’operazione all’ernia del disco e difficilmente metterà piede in campo. Militava nell’Allianz l’opposto Dirlic acquistato in estate. A Milano è finito da una decina di giorni Larizza, ma anche lui al pari di Podrascanin non potrà giocare contro la sua fresca ex squadra. L’Allianz è guidata in panchina da coach Piazza, per lui sesta stagione di fila al timone (e cercato dalla Lube prima di piombare su Medei). L’Allianz ha iniziato male il suo campionato cadendo a sorpresa 3-0 a Taranto e dunque avrà motivazioni extra per fare bene di fronte al pubblico di casa. Pubblico che ritrova Piano e compagni dopo una stagione sfavillante, la migliore nella storia di questa società – nata nel 2010 – e conclusa con il terzo posto nei playoff e il pass per la Champions League. In estate sono state perse due pedine di lusso come Ishikawa e Loser, entrambi comprati da Perugia, così sono stati obbligatori più cambi del previsto, 7 alla fine. Tra i nuovi spiccano Davide Gardini, schiacciatore figlio d’arte lo scorso anno a Padova, Edoardo Caneschi, centrale ex Piacenza, il centrale canadese Jordan Schnitzer, lo scorso anno in Francia e Yacine Louati, già in SuperLega in passato. Tra le conferme l’alzatore Porro, l’opposto Reggers e Kaziyski che ha da poco raggiunto gli "anta" e a Taranto è partito dalla panchina.

Le probabili formazioni

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Reggers; schiacciatori Louati e Gardini; centrali Piano e Schnitzer; libero Catania. A disposizione Zonta, Barotto, Kaziyski, Otskua, Caneschi, Staforini. All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Chinenyeze e Gargiulo; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei.