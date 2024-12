Luci e pista di ghiaccio. Ecco la magia del Natale

Piazza gremita di persone, provenienti anche dai centri vicini, domenica pomeriggio a Recanati per la cerimonia di accensione delle luci di Natale e per il via ufficiale alle tante iniziative in programma sino al giorno dell’Epifania dove ad allietare i bambini ci saranno i supereroi dei fumetti. Conto alla rovescia scandito dal sindaco Emanuele Pepa per rendere per "incanto" luminose le vie della citta, dai quartieri alla stessa piazza Leopardi avvolta anche da un cielo di stelle. Migliaia di luci bianche hanno avvolto inoltre il grande albero di Natale.

Ieri sera, poi, non sono mancati i cittadini al gran focaraccio acceso sotto la torre del borgo nel segno popolare e religioso della Venuta con tanto di benedizione del parroco don Roberto Zorzolo. Domenica scorsa è stata inaugurata anche la pista di pattinaggio più grande delle Marche, subito presa d’assalto dai tanti cittadini e visitatori accorsi per godere dello sfavillante spettacolo di luci e colori, con il palazzo comunale illuminato dalla iGuzzini, che ha riprodotto sulla facciata i colori della bandiera italiana con ai lati uno sfondo azzurro. Sotto i loggiati del Palazzo del Comune sono state aperte le bancarelle gestite dalle associazioni e dai commercianti del territorio, che hanno esposto i propri addobbi, tutti creati a mano. Molte e ricche anche le attività pensate proprio per i più piccoli. A fare bella mostra di sé è stato anche l’imponente presepe monumentale di 200 metri quadrati, opera dei maestri Leandro Messi e Andrea Pistolesi, che ospita anche statue andate in scena nel celebre film natalizio ‘Mamma ho perso l’aereo’. Due importanti maestri presepari che firmano anche la mostra di presepi artistici allestita nella chiesa di San Vito insieme a quella organizzata dal Fotocineclub. La festa ha preso avvio da Porta Marina dove i più piccoli hanno potuto assistere all’arrivo in carrozza del personaggio più atteso delle feste: Babbo Natale. Sino all’arrivo della Befana sono tanti gli appuntamenti in programma e sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sui nuovi canali social ufficiali del Comune, in particolare Facebook, Instagram e il canale WhatsApp RecanatiOn.