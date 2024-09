Luigi Vagnoli sesto ai mondiali

Bella prestazione di Luigi Vagnoli ai campionati mondiali di atletica leggera di Goteborg. Alla mezza maratona il podista civitanovese si è piazzato sesto su 103 atleti per la categoria Master 60/65, percorrendo 21,097 chilometri in un’ora, 24 minuti e 39 secondi. "Il risultato appaga i sacrifici fatti in questi due mesi di preparazione– dice –, in cui ho macinato la media di 110 chilometri alla settimana. In Svezia abbiamo gareggiato alla temperatura di 14 gradi, in un percorso molto impegnativo, composto da 4 giri di cinque chilometri, con un pubblico di 3mila persone lungo il percorso. Peccato per il discorso a squadre: dato che Massimo Ribetto è arrivato secondo, se avessimo piazzato un atleta tra i primi 20 saremmo arrivati al primo posto. Prossimo obiettivo? La maratona di Bucarest il 13 ottobre. Intanto, ringrazio il mio massaggiatore Aldo Corallini e la mia compagna per il sostegno".