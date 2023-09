Lupi tra le case a Treia (Macerata): "Paura che ci aggrediscano"

Treia (Macerata), 15 settembre 2023 – I lupi si avvicinano ancora al centro di Treia e sbranano tre capre. La famiglia di Francesco Cippitelli lancia un appello alle istituzioni affinché "si adoperino per individuare una soluzione a questa problematica". I lupi a Treia hanno fatto razzia di capre e Cippitelli, già dipendente dell’azienda agricola dell’Istituto Agrario di Macerata, ora in pensione, dopo l’ultimo episodio avvenuto all’interno della sua proprietà in contrada Fontevannazza, a ridosso del centro storico, lancia l’allarme e esprime tutta la sua preoccupazione.

La sua abitazione si trova poco distante dai giardini di San Marco, luogo notoriamente frequentato da genitori e bambini. Al di là del danno economico e morale, infatti, la preoccupazione per Cippitelli è che a trovarsi di fronte ai lupi possano essere anche i suoi familiari o qualche passante.

"Il primo avvistamento risale a marzo – spiega –, mentre circa una settimana fa mi sono rivolto alla locale stazione dei carabinieri per lo smarrimento di una coppia di capre. Grazie alle immagini delle foto-trappole abbiamo potuto constatare il passaggio del lupo a pochi metri dalla nostra casa, mentre sul terreno purtroppo sono restate solo tracce di sangue".

Due notti fa, l’ennesimo ingresso dei lupi che hanno attacco l’ultimo dei capi in suo possesso, del peso di ben 70 chili: "Per legge non potevamo destinarlo altrove e in cuor nostro temevamo purtroppo che potesse riaccadere – ammette l’uomo –, non è la prima volta che si spingono fin dentro le zone abitate di Treia e il timore è che prima o poi, non trovando di cui sfamarsi, possano aggredire qualcuno, in particolare i più piccoli, o qualche vicino".

Il racconto di Cippitelli riporta la cronaca ad altri episodi del genere, meno cruenti, registrati sempre a Treia nei mesi scorsi: ad agosto un lupo è stato immortalato mentre si aggirava di giorno, tra i campi, in località Piangiano; mentre a luglio altri esemplari attaccarono un allevamento a Carreggiano.

In provincia, invece, è di pochi giorni fa un altro avvistamento lungo la costa, a Porto Recanati. "Ormai sono abituati a scendere in queste zone – continua Cippitelli –, e possono rappresentare un rischio non solo per gli allevamenti e gli animali da cortile ma anche per l’uomo. Le istItuzioni si adoperino per individuare una soluzione".