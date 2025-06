Lutto a Pioraco. È morto Severini, creatore di edicole sacre

Pioraco piange la scomparsa di un grande concittadino, si è spento Romualdo Severini, aveva 83 anni. Nel corso della sua vita, Romualdo ha sempre contribuito attivamente alla valorizzazione del ‘Paese dell’acqua, della carta e del bacio’, sia come volontario della protezione civile che nella creazione di splendide edicole sacre, non solo a Pioraco, ma in diversi luoghi dell’entroterra maceratese.

Il sindaco Ciconi lo ha voluto così ricordare: "Siamo fortemente dispiaciuti della scomparsa di Romualdo, un amico con il quale abbiamo collaborato in tantissime occasioni. Desidero davvero tanto ricordarlo per aver contribuito in modo importante alla valorizzazione della Madonnina di Costa Eletta, rendendolo un posto magico e fortemente spirituale".