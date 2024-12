Lutto nel mondo del volontariato: addio a Maria Borgacci

Lutto nel mondo del volontariato a Porto Recanati. È morta domenica mattina Maria Borgacci. Aveva 88 anni ed era ricoverata nella clinica Villa Pini di Civitanova, per via dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il suo nome è stato fin da sempre accostato al campo dell’associazionismo e del sociale. Per tanti anni è stata volontaria della Croce Azzurra di Porto Recanati, facendo da autista per i viaggi sanitari programmati in ambulanza e prendendosi cura dei malati. E questo suo impegno si è sempre più rafforzato nel tempo. Tant’è che nel 2006 fondò l’associazione "Camminiamo Insieme" e ne diventò presidentessa. In pratica il sodalizio, già da allora, si prendeva cura delle persone sole, disagiate e bisognose, aiutandole a recarsi in ospedale o alle visite mediche, così come ad accompagnarle nel fare la spesa. Il funerale di Borgacci sarà celebrato oggi alle 15, nella chiesa Preziosissimo Sangue.