"Macerata Racconta". Si riparte in via Gramsci con "Leggere l’America"

Ripartono le attività di "Macerata Racconta" che, tramite l’associazione ConTesto, in collaborazione con l’associazione OltreConfine di Macerata, l’associazione SocialMente di Urbisaglia e la Società Filaemonica di Macerata, propone una mini rassegna, curata da Mauro Gentili, per parlare di America e cercare di capire come gli Usa arrivano alle loro elezioni presidenziali e cosa comporterà l’esito finale negli scenari internazionali.

Saranno tre gli appuntamenti della rassegna durante i quali saranno approfonditi alcuni aspetti della cultura, della società e della politica statunitense. Si parte oggi alle 18 nella blioteca della Filarmonica in via Gramsci a con "Leggere l’America".

Un viaggio attraverso la letteratura che ha contribuito a fondare il mito americano. Renata Morresi (nella foto), ricercatrice di letteratura anglo-americana all’Università di Padova, traduttrice e autrice di saggi e opere poetiche dialogherà con il curatore della rassegna Mauro Gentili, da sempre attento cultore della storia e dell’attualità politica internazionale, della geopolitica e degli aspetti militari dei conflitti. Gli altri due incontri sono programmati per il 18 ottobre alle 21 nella Galleria Antichi Forni, con il giornalista e scrittore Marco D’Eramo che presenterà il suo libro “I terroni dell’impero”: uno spaccato della società che abita il profondo Sud degli Stati Uniti e il 25 ottobre sempre alle ore 21 presso la Biblioteca di Urbisaglia con Mauro Gentili con “Harris vs Trump”: per fare il punto sul caos geopolitico attuale e su come l’esito delle elezioni americane ne influenzerà il futuro. L’ingresso agli incontri è libero e senza prenotazione.Tutte le informazioni su www.macerataracconta.it o sulla pagina facebook di Macerata Racconta.